Em silêncio e com semblantes fechados, Inter desembarca em Atibaia para o confronto com o Bragantino

Roger Machado fará algumas mudanças no time. Gustavo Manhago / Agência RBS

A delegação do Inter desembarcou em Atibaia, no interior de São Paulo, para a partida deste sábado (9) contra o Bragantino. Em silêncio, de forma rápida, e com semblantes fechados, os jogadores e dirigentes desceram do ônibus em direção ao saguão do resort que será a concentração colorada no interior paulista.

Com exceção do diretor executivo André Mazzuco, os dirigentes do departamento de futebol José Olavo Bisol e D'Alessandro, incluindo o presidente Alessandro Barcellos, acompanham a delegação em Atibaia.

O desembarque também não contou com a presença de torcedores. Por ser um hotel com restrição de acesso e, também, por não estar localizado na cidade de Bragança, a presença de torcedores fica dificultada.

Para o compromisso contra o Bragantino, Roger Machado relacionou todos os titulares que estão à disposição. Por conta da falta de resultados, não se descarta que os titulares relacionados para a viagem estejam em campo neste sábado (9).

Mercado, Carbonero e Richard, com problemas clínicos, não foram relacionados. O zagueiro Vitão, suspenso, também não integra a delegação em Atibaia. O zagueiro da base, Pedro Kauan, compõe a lista de zagueiros relacionados.

Uma possibilidade de escalação para o jogo contra o Bragantino tem: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Bragantino e Inter jogam neste sábado, às 18h30min, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, na cidade de Bragança Paulista. O jogo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

Confira a lista de relacionados: