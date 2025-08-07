Em seu segundo jogo pelo Inter após grave lesão, Mercado volta a se machucar contra o Fluminense

Mercado saiu com dores na panturrilha direita. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Recém recuperado de lesão grave no joelho, Mercado voltou a se machucar. O zagueiro do Inter precisou ser substituído aos 25 minutos do primeiro tempo contra o Fluminense, pela volta das oitavas da Copa do Brasil, com dores na panturrilha direita, de acordo com Fernando Becker, repórter da RBS TV.

O defensor argentino de 38 anos havia ficado os últimos 10 meses longe dos gramados, devido a uma lesão sofrida no joelho na reta final da temporada passada. Ele só voltou a atuar na última partida do Inter, contra o São Paulo, domingo (3) — jogando 90 minutos.

No jogo no Maracanã, Mercado deu lugar a Juninho. Minutos antes, o Inter também já havia feito uma troca: após choque de cabeça, Richard entrou no protocolo de concussão — Ronaldo o substituiu.