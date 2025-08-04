Em noite apática, Inter perde para o São Paulo e cai na tabela do Brasileirão

Se precisava de uma vitória pelo Brasileirão para renovar esperanças em virar um placar adverso na Copa do Brasil, o Inter pode perder as esperanças.
Pela 18ª rodada, diante de apenas 11 mil colorados que enfrentaram chuva e frio na noite deste domingo (3), o time de Roger Machado foi derrotado para o São Paulo por 2 a 1 (gol de Tabata), saiu de campo vaiado e aumentou ainda mais a pressão para quarta-feira (6), quando precisa vencer o Fluminense no Maracanã para seguir vivo no mata-mata.
Quando Roger avisou que poderia mudar o time para tentar se reencontrar, ninguém imaginava que seria tanto. Um pouco por necessidade, um pouco por preservações para a Copa do Brasil, foi um Inter completamente diferente.
Sem Vitão, suspenso, Alan Patrick, gripado, e Bruno Henrique, lesionado, o técnico alterou tudo. Teve esquema novo, o 3-5-2, e nomes inéditos, como Alan Rodríguez, estreante da noite, e Gabriel Mercado titular após quase 11 meses de sua lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
O time contou com Clayton na direita, Mercado centralizado e Juninho na esquerda da zaga. Na ala direita, Alan Benítez; na esquerda, Bernabei; no meio Luis Otávio, Alan Rodríguez e Tabata. E como dupla de ataque, Borré e Valencia. No São Paulo, o desenho de Crespo foi idêntico, o 3-5-2, com André Silva e Luciano na frente.
O jogo
Os primeiros 15 minutos pareceram ser de compreensão sobre tantas mudanças. Ainda tateando o jogo, o Inter custou a saber quem armava, quem atacava espaço, quem aparecia. Foi só aos 17 que veio uma finalização. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou no bico da área. Alan Benítez chutou e Rafael voou para espalmar.
Depois desse lance, passaram-se mais 10 minutos até que viesse uma nova conclusão. De novo em escanteio, de novo em rebote. Mas, desta vez, o chute de Bernabei foi fraco, nas mãos de Rafael. Aos 31, o Inter voltou a chegar. Em contragolpe iniciado por Alan Rodríguez, a bola chegou a Borré, que tramou com Tabata. A zaga do São Paulo cortou parcialmente e Tabata pegou a sobra. Ele driblou Alisson e chutou, mas Bernabei estava no caminho e tirou a bola da direção do gol.
Por mais que não transformasse em vantagem, o Inter até jogava melhor. Mas na fase ruim, basta uma oportunidade para o adversário. Foi um escanteio cedido por Bernabei, ao afastar errado um ataque. Luciano cobrou e Arboleda saltou mais do que a zaga colorada para abrir o placar aos 43 minutos.
O gol nos instantes finais, é claro, transformou em vaia, mais uma vez, o intervalo do Beira-Rio.
Segunda etapa
Roger voltou do vestiário com time alterado. Ele tirou Luis Otávio e colocou Richard. E era a estreia do volante contratado na janela. Mas foi o São Paulo quem começou atacando. Novamente em cobrança de escanteio, Luciano antecipou-se à defesa e cabeceou por cima do travessão.
Aos cinco, um lance polêmico. Tabata cobrou falta para a área, Mercado dividiu com Arboleda e a bola sobrou pra Borré, que encheu o pé e fez o gol. No ato do chute, porém, o árbitro havia marcado falta e anulado o lance.
Aos oito, o São Paulo quase ampliou. Luciano deu um passe de calcanhar para Soares. Ele fez um cruzamento na medida para André Silva, que cabeceou para o chão, mas Rochet estava atento e defendeu.
Roger, aos 17, fez mais duas trocas: saíram Valencia e Borré, entraram Ricardo Mathias e Carbonero.
O Inter havia melhorado. Aos 26, Carbonero achou Alan Benítez entrando sozinho na direita. O passe foi na medida para o lateral, que demorou a concluir e chutou abafado por Rafael.
E, de novo, como ocorrera no primeiro tempo, o melhor momento do Inter foi esfriado por mais um gol do adversário. Aos 30 minutos, mais uma vez em um escanteio, Luciano desviou para o segundo pau. Arboleda não alcançou, mas a bola sobrou para Tapia, que recuou para Bobadilla. Com tempo e espaço dentro da área colorada, ele enquadrou o corpo e chutou sem chances para Rochet: 2 a 0.
Roger fez as últimas trocas logo depois. Ele tirou Clayton Sampaio e Alan Rodríguez e colocou Wesley e Thiago Maia. Fim do sistema de três volantes.
Aos 39, um sopro de reação. Tabata cobrou falta ensaiada com Carbonero, que dividiu com o zagueiro e foi acertado na perna. Chamado ao VAR, o árbitro analisou o lance e marcou o pênalti. Tabata converteu aos 43.
Apesar de ter reanimado o time, faltou força para impedir a derrota. Às vésperas de uma decisão na Copa do Brasil, o Inter vai lotado de dúvidas para tentar se manter vivo no ano.
Brasileirão - 18ª rodada - 3/8/2025
Inter (1)
Rochet; Clayton Sampaio (Thiago Maia, 31'/2ºT), Mercado e Juninho; Alan Benítez, Luis Otávio (Richard, int.), Alan Rodríguez (Wesley), 31'/2ºT), Bruno Tabata e Bernabei; Borré (Carbonero, 17'/2ºT) e Valencia (Ricardo Mathias, 17'/2ºT). Técnico: Roger Machado
São Paulo (2)
Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla (Luan, 37'/2ºT), Marcos Antônio, Alisson (Pablo Maia, 27'/2ºT) e Enzo Díaz; Luciano (Lucas Ferreira, 37'/2ºT) e André Silva (Tapia, 15'/2ºT). Técnico: Hernán Crespo
Gols: Arboleda, aos 43 minutos do 1º tempo; Bobadilla, aos 30, Tabata, aos 40 minutos do 2º tempo.
Cartões amarelos: Valencia, Borré; Luciano, Tapia
Local: Beira-Rio
Público: 11.414 (9.084 pagantes)
Renda: R$ 197.850
Arbitragem: Alex Gomes Stefano, auxiliado por Rodrigo Henrique Correa e Carlos Henrique Lima Filho (trio do RJ). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Próximo jogo
Copa do Brasil - Oitavas de final (volta)
- 6/8/2025 - 21h30min
- Maracanã
- Fluminense x Inter
