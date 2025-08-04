Inter

No Beira-Rio
Notícia

Em noite apática, Inter perde para o São Paulo e cai na tabela do Brasileirão

Colorado vai à campo com time alternativo e novo esquema, mas não consegue evitar 2 a 1 do Tricolor Paulista

Rafael Diverio

