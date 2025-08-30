Verissimo foi o melhor camisa 10 do Inter sem nunca entrar em campo

Luis Fernando Verissimo comemorando a vitória do Internacional no Mundial de 2006. Ricardo Chaves / Agencia RBS

Tivesse a mesma habilidade com caneta e com os pés, Luis Fernando Verissimo ombrearia-se com os maiores meias da história do Inter. Teria sido um camisa 10 cerebral e discreto. Econômico nos gestos, mas certeiro nos passes. Sua genialidade transformadora de cenas cotidianas em grandes textos faria de um comum toque na bola uma jogada genial. Cadenciaria o jogo como poucos.

Como a intimidade com as palavras foi bem maior, restou a paixão pelo futebol e pelo Inter, externada em suas colunas e entrevistas. Uma relação tardia. Parte da infância foi vivida nos Estados Unidos, onde o pai Erico Verissimo lecionava na Universidade da Califórnia. A família retornou para Porto Alegre em 1946, quando Luis Fernando tinha 10 anos.

Erico não era um entusiasta do futebol. Era mais ligado ao Cruzeiro e ao Grêmio. O primeiro jogo de Luis Fernando foi um Gre-Nal, nos Eucaliptos. Levado por uma família amiga, ficou próximo ao gramado. À época, as chances de o Rolo Compressor colorado perder uma partida em casa, mesmo para o maior rival, era a mesma de um Verissimo tropeçar em alguma vírgula em um texto.

Calhou de ser um domingo bissexto. O Inter perdeu por 2 a 1. A derrota foi insuficiente para afastar Luis Fernando das alegrias e agruras de ser colorado.

— O que eu me lembro é a emoção de estar no campo. Foi uma sensação. Só ouvia futebol pelo rádio. Ali, uma cerca pintada de branco nos separava dos jogadores. Dava para ver as feições, sentir a respiração deles. Eu estava vendo as cores do jogo, uma sensação completamente diferente. Nunca vou me esquecer também do cheiro de grama quando entrei no estádio — relatou em entrevista ao ge.

Muita tinta foi gasta por jornais para imprimir os textos de Verissimo sobre o futebol e o Inter. Sua estreia como cronista, em 1969, foi às vésperas do primeiro Gre-Nal do Beira-Rio — aquele com 20 jogadores expulsos. Substituto do veterano Sérgio Jockymann, emulou o discurso dos jogadores:

“Sei que estou entrando em campo para substituir um astro mas vamos suar a camiseta tentarei corresponder futebol é assim mesmo e no fim das coisas, que diabo, são onze contra onze.”

A estreia como cronista

Sem trocar passes em pontos inócuos dos textos, foi direto ao se declarar “pró-Bráulio-no-time”. Bráulio era um meia que muito bem poderia ter sido um Verissimo em campo. Apelidado de Garoto de Ouro, era contestado por parte da torcida e da imprensa.

Mas, mais adiante, arriscou alguns dribles verbais.

“O Sérgio branco é senhor de "rushes" estilísticos, taquinhos verbais, parábolas por elevação e sentenças em curva. Eu me limitarei a um vaivém funcional e pessoal, trocando ideias laterais, com pouca profundidade e menos objetividade. E se algum dia eu começar a dar balõezinhos na beira da área será por pura falta de assunto”.

Reverência aos coreanos

Em tempos de vacas esquálidas, em que o time não merecia duas frases seguidas de Verissimo, ele se fixava na torcida. Os coreanos o fascinavam. A Coreia era uma região do antigo Beira-Rio onde os torcedores pagavam ingressos mais baratos e assistiam à partida em pé.

“O frequentador da Coreia é o único torcedor autêntico do futebol. Não é o espetáculo que o atrai. Dali onde ele fica não se vê espetáculo algum. A única visão desimpedida que ele tem é dos fundilhos do bandeirinha. O resto ele adivinha. O coreano está ali porque tem que estar. Seu compromisso não é com o jogo, que ele não vê, é com o time”, relatou certa feita.

Em 2004, lançou o livro Internacional – autobiografia de uma paixão, em que discorre sobre sua relação com o Inter.

Em 2006, sua crônica após o título mundial do Inter rodou o mundo — azar de quem não entende o português.

“Mas isso tudo também pode ser um sonho, se for, por favor, não me acordem!”, sentenciou na frase final.