Em busca de sobrevida no Inter, Roger Machado repete ciclo clássico do futebol brasileiro

Treinador busca quebrar padrão vivido no futebol do Brasil. Ricardo Duarte / Inter

É um ciclo meio repetido não só de Roger Machado, mas da maioria dos técnicos do futebol brasileiro. Começa em meio de temporada, dá uma resposta imediata, reduz o aproveitamento do início, se reagrupa, chega ao auge, perde algumas partidas, se decepciona e é demitido. O que ele tenta, agora, é mudar o final e seguir à frente do Inter.

Desde o primeiro trabalho na Série A, em 2015, Roger vive um desenho parecido com o de uma década depois. Naquele maio de 10 anos atrás, ele chegou ao Grêmio sob desconfiança e deu início a uma campanha de recuperação e ascensão no Brasileirão.

Viveu seu auge em agosto, quando ganhou o Gre-Nal por 5 a 0, a maior goleada recente do clássico. Terminou o ano bem, classificado para a Libertadores.

Mas em 2016, viveu situação semelhante à de agora: caiu no Gauchão e na Libertadores em um intervalo de três semanas. Chegou a esboçar reação, venceu Atlético-MG fora e Corinthians em casa, mas saiu em setembro após levar 3 a 0 da Ponte Preta.

Outros casos

Em 2017, no Atlético-MG, teve como maior glória ganhar do Cruzeiro na decisão do Mineiro. Mas dois meses depois, não resistiu a um mau começo de Brasileirão.

No ano seguinte, pelo Palmeiras, novamente teve seu melhor momento quando fez 2 a 0 sobre o Boca Juniors na Bombonera, pela Libertadores. E em julho foi demitido por não atender as expectativas do clube, substituído por Felipão.

No Bahia, em 2019, teve quase o ano inteiro. Seu pico de desempenho foi agosto, quando goleou o Flamengo por 3 a 0 pelo Brasileirão. Em setembro de 2020, saiu do clube como o técnico a ficar mais tempo desde 2007 (vale lembrar que o futebol parou por três meses por conta da pandemia). A curiosidade é que a queda ocorreu após um 5 a 3 para o mesmo Flamengo, em casa.

Em 2021, foram poucos meses de Fluminense, seis meses entre o anúncio, em fevereiro, e a queda, em agosto. Teve uma boa arrancada, mas sem título estadual, e não resistiu à eliminação na Libertadores.

De volta ao Grêmio em 2022, tinha a missão de tirar da Série B. Nos primeiros meses, um Gre-Nal voltou a lhe consagrar. No Beira-Rio, fez 3 a 0 na semifinal do Gauchão. Quando a competição nacional iniciou, porém, não teve desempenho satisfatório. E novamente foi demitido.

Seu retorno ao futebol foi no Juventude em 2024. E esse não teve a queda. Por mais que não tenha sido campeão, levou a equipe à decisão do Gauchão, eliminando o Inter. E comandou na classificação contra os mesmos colorados na Copa do Brasil. Saiu logo depois disso, em julho, quando era festejado.

Cenário atual

Pelo Inter, demorou cerca de um mês para engrenar seu trabalho. Mas atingiu seu auge quando quebrou o recorde de invencibilidade do Inter nos pontos corridos, com 16 jogos seguidos sem perder. Teve algumas reduções de desempenho no Gauchão, mas se reencontrou na decisão, ganhando do Grêmio na Arena e confirmando o título no Beira-Rio.

Roger Machado foi campeão gaúcho em março. André Silva / Agência RBS

Em agosto, tenta atravessar seu pior momento, eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. E o futebol brasileiro não costuma dar muita chance para tentar uma reabilitação.

Aqueles que conseguiram

O caso mais famoso é o de Tite. Pelo Corinthians, foi eliminado na fase preliminar da Libertadores de 2011, mas acabou mantido no cargo. Ganhou o Brasileirão do mesmo ano, a Libertadores e o Mundial da temporada seguinte.

No Inter, Abel Braga é lembrado por ter resistido ao vice no Gauchão de 2006 e ter levado aos títulos da Libertadores e do Mundial. O exemplo mais recente a resistir à crise no Beira-Rio foi Odair Hellmann.

Ele caiu nas quartas de final do Gauchão de 2018 e estava ameaçado de demissão em um Gre-Nal. Ao segurar o 0 a 0 na Arena, ganhou fôlego e ficou até setembro de 2019 no cargo.

O jogo contra o Fortaleza, às 20h30min deste domingo (31), tem esses ares para Roger. Se vencer, terá a data Fifa para encontrar soluções para o time, com um Gre-Nal no horizonte. Se perder ou empatar, é improvável que resista no cargo.