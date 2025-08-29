Inter

Casamata
Notícia

Em busca de sobrevida no Inter, Roger Machado repete ciclo clássico do futebol brasileiro

Técnico começou bem, chegou ao auge, teve  uma queda de desempenho e tem chance final para se reerguer neste domingo

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS