E se der pênaltis? Como é o aproveitamento de Rochet, goleiro do Inter, em penalidades

Goleiro uruguaio foi decisivo na disputa contra o River Plate, em 2023. NELSON ALMEIDA / AFP

Rochet esteve presente em 10 disputas de pênaltis em sua carreira. Foram sete pelo Nacional-URU, duas pelo Inter e uma pela seleção uruguaia. No Colorado, tem 50% de aproveitamento. Seu melhor percentual, porém, não é de baixo das traves.

Defendeu, pela equipe gaúcha, duas cobranças. Pelo Nacional, Rochet esteve em sete disputas. Parou quatro de 33 cobranças, segundo estatística do jornal AS.

No Inter, foram duas decisões. E aí entra uma curiosidade. Na disputa em que defendeu um pênalti, seu time saiu eliminado (contra o Juventude, pelo Gauchão). Contra o River Plate, a mais emocionante de todas, foram 10 chutes e zero defesa.

Mas os argentinos desperdiçaram duas (em uma, Solari deu dois toques na bola, ao escorregar; na outra, Rojas carimbou o travessão), e deu Inter, também nas oitavas de final da Libertadores.

Além do pênalti defendido contra o Juventude, Rochet pegou uma cobrança contra o Bolívar, no tempo normal, pelas quartas de final da Libertadores 2023.

Leia Mais Gabriel Mercado avança em recuperação no Inter; veja quando ele deve voltar ao time

Com a camisa da seleção de seu país, enfrentou uma decisão por pênaltis. Justamente contra o Brasil, na Copa América do ano passado. Ele pegou o pênalti de Militão, e Douglas Luiz acertou a trave. O Uruguai avançou.

VEJA TAMBÉM Inter bi da América: especial de GZH relembra título histórico que completa 15 anos

Na marca da cal

A estatística mais inusitada, porém, tem a ver com o ataque. Rochet cobrou dois pênaltis na vida. Um foi pelo Nacional, contra o Peñarol. E converteu. O outro foi pelo Inter, contra o River, o último da série. E também marcou o gol. Tem 100% de aproveitamento da marca da cal.