Diretor do Inter sobre permanência de Roger: "É uma convicção"

Diretor executivo explicou situação de Roger Machado. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Momentos de crise exigem respostas, e de preferência soluções para os problemas. Após a derrota do Inter, a quarta seguida na temporada, para o Cruzeiro, no sábado (23), o diretor executivo, André Mazzuco, foi o responsável por prestar satisfação ao torcedor colorado.

O assunto mais abordado foi sobre o trabalho de Roger Machado, que está cada vez mais ameaçado pelos resultados negativos e pela falta de desempenho do time dentro de campo.

— A convicção com a comissão técnica é uma convicção que permanece, entendendo que a gente tem altos e baixos do trabalho. A gente passa por um momento difícil, isso é fato, um momento técnico difícil, um momento esportivo com as eliminações — disse Mazzuco, que começou a exercer a função de executivo colorado há um ano, justamente em Belo Horizonte contra o Cruzeiro.

Na ocasião, ele assumiu junto de D'Alessandro, que foi anunciado como diretor esportivo. A contratação de Roger Machado foi obra dos dois.

— Nós esperávamos ter algum sucesso e não foi isso que aconteceu, e a gente tem a ciência disso. Mas, ao mesmo tempo é um grupo de jogadores que já deu resposta, e a gente entende que tem a sua qualidade, mas que a gente precisa entregar mais. O trabalho do Roger tem o contexto do resultado, mas é um trabalho diário que a gente analisa, é uma presença constante nossa no clube, é uma comissão que trabalha muito, tem boas ideias e teve uma boa relação com o clube, os atletas e o staff. Isso no contexto do futebol é importante, mas realmente o resultado não está acontecendo nessa sequência recente — explica Mazzuco.

O Inter vem de três derrotas seguidas para o Flamengo, sendo duas pela Libertadores — culminando na eliminação colorada nas oitavas de final — e uma no Brasileirão. O 2 a 1 sofrido contra o Cruzeiro poderia ter sido o fim da linha para o treinador, mas a direção do Inter mantém a convicção.

— A gente ainda mantém a convicção e acredita que, assim como eles já fizeram isso (os jogadores e a comissão técnica), podemos retomar. E é o que nós pretendemos fazer nesse período em que estamos só no Campeonato Brasileiro — finaliza o dirigente.

