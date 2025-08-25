Direção do Inter justifica contratações de jogadores pouco aproveitados e que já deixaram o clube

Diretor executivo foi quem falou após derrota para o Cruzeiro. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O departamento de futebol do Inter tem trabalhado nesta janela de transferências em busca de uma reformulação do elenco, com chegadas e saídas acontecendo nos últimos dias. Recentemente, jogadores pouco aproveitados como Kaique Rocha, Diego Rosa e Ramon deixaram o Beira-Rio.

E esse assunto foi abordado pelo diretor executivo do clube, André Mazzuco, em entrevista coletiva após a derrota para o Cruzeiro, no Mineirão. Kaique Rocha somou menos de 15 minutos em campo na temporada. O volante Diego Rosa foi utilizado em apenas sete jogos. Já o lateral-esquerdo Ramon, adquirido por aproximadamente R$ 9 milhões, disputou 12 partidas e acabou emprestado ao Vitória.

— A gente foi até muito criticado pelas contratações dos atletas que já saíram, mas esse é um movimento natural quando você faz ajustes de elenco. Atletas como o Kaique Rocha, que veio, e o Diego Rosa, foram contratações praticamente a custo zero, com baixo investimento, para ocupar uma função específica naquele momento. O Kaique veio para ser um backup na zaga, já que tínhamos alguns problemas. O Diego Rosa também chegou nessa linha — disse Mazzuco.

Ele ressaltou, que dentro do contexto, os jogadores cumpriram aquilo que se esperava dele.

— Claro que sempre existe a expectativa de que um atleta entregue mais, mas, no objetivo inicial, eles corresponderam. O caso do Ramon é semelhante. É um ativo do clube, um atleta jovem, que acabou não se encaixando de imediato e vinha perdendo valor, até porque hoje temos o Bernabei — explicou Mazzuco.

Kaique Rocha e Diego Rosa chegaram por empréstimo, com o Inter arcando apenas com os salários. Já Ramon foi comprado junto ao Olympiacos, da Grécia, e assinou contrato até dezembro de 2027.

Se não chegarem propostas por Ricardo Mathias e Vitão nos próximos dias, essas devem ser as últimas saídas do elenco até o fechamento da janela de transferências, marcado para o dia 2 de setembro.