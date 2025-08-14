Desgaste, estudo e adversário reforçado: como Roger projeta os próximos jogos do Inter contra o Flamengo

Técnico colorado acredita que a maior dificuldade será prever o próximo passo do Rubro-Negro. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O primeiro dos três jogos em sequência entre Inter e Flamengo teve os cariocas como vencedores. No Maracanã, a equipe superou o Colorado por 1 a 0 e leva vantagem para o jogo de volta, na próxima quarta-feira (20), no Beira-Rio.

Antes do confronto decisivo pela Libertadores, as equipes se enfrentam pelo Brasileirão, também em Porto Alegre, no domingo (17).

A quantidade de partidas entre os times em um curto período foi bastante comentada durante a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. Segundo ele, existe o lado positivo e o lado negativo da situação.

— Cada um vai adotar o seu planejamento, pensando no jogo da quarta-feira. Então, mais uma vez você vai ter que criar cenários para como as coisas vão acontecer no final de semana, mas, por outro lado, você tem bastante ferramenta para trabalhar, bastante material para trabalhar o próximo jogo — explicou o técnico após a partida.

Foco no domingo, mas de olho na quarta

Ainda sobre os próximos jogos, Roger Machado explica que o próximo jogo, válido pelo Brasileirão, é o foco do Inter no momento. O treinador não deu indícios de uma provável escalação e vai avaliar a recuperação dos atletas nos próximos dias.

— O Campeonato Brasileiro é importante, mas a partida vem bem no meio de uma disputa. A gente vai ver quem vai estar bem recuperado para domingo, mas serve também como material de uma ferramenta deste jogo para o próximo e do próximo, para o da Libertadores. É trabalhar forte, descansar os caras, é contar com o apoio do nosso torcedor — disse o técnico.

"Reforço do Flamengo"

Arrascaeta será a novidade do Flamengo para a partida de volta. Paula Reis / Flamengo

Além da vantagem do 1 a 0, o Flamengo terá outro fator positivo para enfrentar o Inter no Beira-Rio, pelo jogo de volta da Libertadores. Após cumprir suspensão, o uruguaio Arrascaeta deve retornar ao time titular para reforçar os cariocas.

O atleta, que ainda pode estar no jogo pelo Brasileirão, no domingo, foi elogiado por Roger Machado.

— Nesse momento eu penso no jogo do domingo. Mas o Arrascaeta a gente sabe a diferença que acaba proporcionando ao time do Flamengo pela sua qualidade, pela sua capacidade de decisão, mas a gente vai ter que se preocupar com o jogo de centro (do Brasileirão).