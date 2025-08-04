Derrota para o São Paulo aumenta tensão no Inter às vésperas de decidir futuro na Copa do Brasil

Treinador foi garantido no cargo pela direção. Duda Fortes / Agencia RBS

O clima pesou no Inter. A derrota para o São Paulo por 2 a 1 pelo Brasileirão, no terceiro jogo seguido sem vitória no Beira-Rio, fez ferver os bastidores, contrastando com a melancolia de 11 mil torcedores na noite chuvosa e fria de domingo. Roger Machado foi questionado, inclusive, com seu futuro posto em xeque.

Às vésperas de decidir o futuro na Copa do Brasil, os colorados vão com muito mais interrogações e dúvidas do que esperança. Após perder por 2 a 1 em casa, o Colorado terá de vencer o Fluminense no Maracanã para evitar a eliminação nas oitavas de final.

A pressão ficou ainda mais nítida no final do jogo, quando Roger bateu boca com Cédric Soares, lateral do São Paulo. O técnico reconheceu o erro e pediu desculpas ao jogador adversário que, em suas palavras, "estava fazendo o jogo dele em ganhar tempo". Mas houve outros sinais.

A permanência de qualquer treinador no cargo depende das vitórias ROGER MACHADO Após a derrota para o São Paulo

Roger foi perguntado sobre o futuro. Sobre o que pensa que ocorrerá caso não consiga dar a volta no Fluminense na quarta-feira. Sobre as vaias. E não se furtou em trazer a realidade:

— O torcedor tem todo o direito de se manifestar. São 34 anos no futebol, não é a primeira vez que passo por esses momentos. O futebol vive de vitórias e se elas não vêm, isso acontece. A permanência de qualquer treinador no cargo depende das vitórias e eliminações acarretam prejuízos.

Temos confiança total no Roger. Precisamos todos ter uma autocrítica, fazer uma remobilização. Fizemos uma cobrança para todos. JOSÉ OLAVO BISOL Vice-presidente de futebol sobre o cargo do treinador

O treinador recebeu respaldo público, ao menos até quarta-feira. Pela primeira vez na semana sem vitórias, alguém da direção do Inter se manifestou. O vice de futebol José Olavo Bisol concedeu entrevista e declarou:

— Temos confiança total no Roger. Precisamos todos ter uma autocrítica, fazer uma remobilização. Fizemos uma cobrança para todos.

Instigado sobre a manutenção da comissão técnica mesmo se não conseguir se classificar na quarta-feira, o dirigente tentou tergiversar:

— Não tenho como fazer esse exercício de futuro.

Roger, antes disso, demonstrou segurança. Ainda que tenha usado uma palavra que, no mundo do futebol, costuma significar o contrário:

— Me sinto prestigiado.

Em campo, o time não funcionou. Nem mesmo com as trocas. Sem resultados ou desempenho nas últimas partidas, tentou uma mudança de esquema para enfrentar o São Paulo.

Os três zagueiros de origem com dois atacantes, Borré e Valencia, foram uma tentativa de, especificamente, enfrentar o adversário de domingo, mas também dar uma nova forma de jogar. O desemprenho e o resultado, porém, não deram segurança para manter esse modelo para quarta-feira.

Será preciso fazer uma jornada épica no Maracanã para impedir uma crise ainda mais forte. A vida na Copa do Brasil será também a sequência de Roger no Beira-Rio.