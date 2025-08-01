De olho no Fluminense, Roger Machado prepara mudanças no Inter para jogo contra o São Paulo

Alan Rodríguez depende do BID para fazer sua estreia. Ricardo Duarte / Inter

O técnico Roger Machado deu sequência à preparação do Inter para o confronto com o São Paulo, no próximo domingo (3), no Beira-Rio. Na manhã desta sexta-feira (1º), o treinador encaminhou a escalação da equipe.

Roger vai promover mudanças no time. Uma delas é certa: com Vitão suspenso, o treinador pode optar por Clayton Sampaio. Juninho e Mercado também são opções.

O ataque poderá sofrer alterações. Carbonero, que já não foi titular contra o Vasco devido a desgaste muscular, deve novamente ser poupado. Borré, Valencia e Ricardo Mathias disputam uma vaga no setor ofensivo.

Apresentado nesta sexta, o volante Alan Rodríguez teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e fica à disposição de Roger Machado.

Nas laterais, uma das alternativas para o lado direito é a entrada do paraguaio Alan Benítez na vaga de Aguirre, que vem de uma sequência intensa de jogos. Já pela esquerda, a tendência é pela manutenção de Bernabei.

O possível time

Devido à partida decisiva contra o Fluminense, marcada para a próxima quarta-feira (6), outras mudanças no time titular para domingo não estão descartadas. As definições finais serão feitas no treino agendado para a tarde deste sábado (2).

Uma possibilidade de escalação do Inter para o duelo com o São Paulo tem: Rochet; Alan Benítez, Clayton, Victor Gabril e Bernabei; Richard e Bruno Henrique (Luis Otávio ou Alan Rodríguez); Vitinho, Alan Patrick (Bruno Tabata) e Wesley; Borré (Valencia).

Inter e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 20h30min, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão.