Inter e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (23), às 18h30min, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte.

Escalações para Cruzeiro x Inter

Cruzeiro: Cássio; Jonathan, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva e Lucas Romero; Matheus Pereira, Christian e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Tabata; Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem para Cruzeiro x Inter

Matheus Delgado Candancan (SP) auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel Paulo Ziolli (SP). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Onde assistir a Cruzeiro x Inter

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h30min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Cruzeiro e Inter

Cruzeiro

Os mineiros ocupam a terceira posição no Brasileirão, com 38 pontos. O técnico da equipe pode ter à disposição o lateral direito William, que vem treinando com o grupo.

Além disso, Christian, Romero e Kaiki retornam após cumprirem suspensão contra o Mirassol.

Inter

O Colorado vive um momento ruim na temporada. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o time de Roger Machado também caiu da Libertadores na quarta-feira (20).

O treinador pode fazer mudanças na equipe em relação aos titulares que iniciaram o jogo contra o Flamengo. Tabata retorna de suspensão e fica disponível.

Acompanhe em tempo real