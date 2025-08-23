Inter e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (23), às 18h30min, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte.
O Colorado vem de derrota para o Flamengo por 3 a 1 na competição. Na Libertadores, o time de Roger Machado foi eliminado. Já o time mineiro empatou com o Mirassol, fora de casa.
Escalações para Cruzeiro x Inter
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva e Lucas Romero; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
Inter: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard, Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.
Arbitragem para Cruzeiro x Inter
Matheus Delgado Candancan (SP) auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel Paulo Ziolli (SP). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
Onde assistir a Cruzeiro x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Amazon Prime anuncia a transmissão.
Como chegam Cruzeiro e Inter
Cruzeiro
Os mineiros ocupam a terceira posição no Brasileirão, com 38 pontos. O técnico da equipe pode ter à disposição o lateral direito William, que vem treinando com o grupo.
Além disso, Christian, Romero e Kaiki retornam após cumprirem suspensão contra o Mirassol.
Inter
O Colorado vive um momento ruim na temporada. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o time de Roger Machado também caiu da Libertadores na quarta-feira (20).
O treinador pode fazer mudanças na equipe em relação aos titulares que iniciaram o jogo contra o Flamengo. Tabata retorna de suspensão e fica disponível.
Acompanhe em tempo real
