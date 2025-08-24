Cruzeiro 2x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Colorado saiu atrás, empatou, mas viu os mandantes buscarem a vitória no segundo tempo. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

Ainda machucado pela eliminação da Libertadores, o Inter não foi bem e perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 neste sábado (23), no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os mandantes abriram o placar com um golaço de Matheus Pereira. Logo na sequência, Tabata igualou para o Colorado. Na etapa final, Kaio Jorge botou o Cruzeiro novamente na frente, em um chute de cavadinha, encobrindo Rochet.

Depois disso, o Inter tentou, mas pouco criou e não conseguiu buscar o empate. Com o resultado, o time de Roger segue com 24 pontos. Até o fim da rodada, pode cair para 15º. O próximo compromisso é contra o Fortaleza, domingo (31), no Beira-Rio.

Confira os melhores momentos de Cruzeiro 2x1 Inter