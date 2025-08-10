Jovem centroavante foi o destaque colorado na partida. Arte GZH

O Inter voltou a vencer no Brasileirão. Diante do Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o Colorado venceu por 3 a 1 e saltou para a nona colocação, com 24 pontos.

O destaque da partida foi o atacante Ricardo Mathias, que balançou as redes duas vezes. Alan Patrick ainda marcou um gol de pênalti e Pitta descontou para os donos da casa.

O Inter volta a entrar em campo na quarta-feira (13). Às 21h30min, a equipe encara o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Defesas importantíssimas para manter o time no jogo. Traído por um desvio no gol. Nota 7.

Alan Benítez

Há muito para trabalhar defensivamente. Na frente, deu alguns bons passes. Nota 6.

Clayton

Travou um interessante duelo com Pitta. Salvou um chute em cima da linha. E cometeu alguns erros. Nota 6,5.

Juninho

Firme em todos os duelos. Cavou seu lugar para jogar no Maracanã também. Nota 7.

Bernabei

Voltou a aparecer bem pelo lado esquerdo. Nota 7.

Thiago Maia

Alternou bons momentos, de combatividade e ocupação de espaços, com passes apressados desnecessários. Nota 6,5.

Alan Rodríguez

Um motorzinho. Deu dinamismo ao meio-campo com boa combatividade. Nota 7.

Tabata

Com mais liberdade de movimentação, cresceu. Foi importante para dar ritmo ao time. Nota 7.

Alan Patrick

Teve uma atuação de seus melhores momentos. Mais ainda no segundo tempo, quando baixou para segundo volante e dominou as ações. Bateu bem o pênalti. Nota 7,5.

Wesley

Se não fez gol, foi importante para dar assistência e fazer o cruzamento que virou pênalti. Nota 7.

Ricardo Mathias

Uma noite para não esquecer. Mais do que os dois gols, virou centroavante titular do time em um momento decisivo da temporada. Nota 8.

Aguirre

Deu mais "peso" à lateral direita. Nota 6,5.

Vitinho

Foi menos do que Wesley, mas ajudou a manter a velocidade. Nota 6,5.

Luis Otávio

Importante para controlar o meio-campo. Nota 6.

Bruno Henrique

Deu bons passes para manter a posse. Nota 6.

Borré

Perdeu uma chance inacreditável e fez um gol impedido. Nota 5.

Bragantino

Chegou à sétima derrota seguida. Sem força ofensiva e com um jogo descontrolado, facilitou as coisas para o Inter ao entregar o terceiro gol. Pitta saiu lesionado, o que atrapalha ainda mais os planos do time.