Inter foi derrotado pelo Flamengo nesta quarta-feira (20. Arte GZH

O Inter deu adeus à Libertadores nesta quarta-feira (20). Depois de ter perdido por 1 a 0 no Rio de Janeiro, o Colorado foi derrotado novamente para o Flamengo, agora no Beira-Rio, por 2 a 0.

O sonho colorado do Tri da América é interrompido nas oitavas de final da competição. Os gols em Porto Alegre foram marcados por Arrascaeta e Pedro.

No primeiro, Rochet falhou: deu rebote de manchete, a bola ficou para Varela, que tocou para o meia uruguaio ampliar o placar. No fim do segundo tempo, o camisa 9 flamenguista decretou a eliminação colorada, empurrando a bola pra dentro, praticamente sem goleiro, após cruzamento de Luiz Araújo.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Falhou no primeiro gol do Flamengo, deixando tudo mais difícil. Depois fez uma grande defesa em cabeçada de Saúl. Nota 4

Aguirre

Correu atrás de Samuel Lino a noite inteira e ainda teve fôlego para chegar à frente, mas já exausto. Nota 5,5

Vitão

Quando achou que já tinha sofrido o suficiente contra Bruno Henrique, ainda entra Pedro. Nota 5

Juninho

Levou cartão cedo e ficou condicionado. Foi firme, mas só. Nota 5

Bernabei

Faz um tempo que não consegue mais contribuir ofensivamente. Passou sufoco com Plata. Nota 4,5

Thiago Maia

O melhor do Inter. Ganhou a maior parte dos duelos, tentou jogar. E ainda foi abandonado no meio-campo por Roger e suas trocas. Nota 6

Alan Rodríguez

Corria como um desesperado e tentava alguma coisa. Mas o treinador escolheu tirá-lo. Nota 4

Alan Patrick

Engolido por Jorginho e Saúl. Não achou espaço, não conseguiu jogar. Nota 4

Bruno Tabata

No primeiro minuto, ele teve o espaço que o Inter procurava. Faltou coragem ou confiança para chutar com o pé direito. Saiu no intervalo sem ter contribuído muito. Nota 4

Wesley

Foi bem como auxiliar de lateral. Ofensivamente, fez quase nada. Nota 4

Ricardo Mathias

Não conseguiu produzir contra a marcação de Léo Ortiz e Léo Pereira. Nota 4,5

Borré

Deu nova vida ao ataque, acertou uma bola na trave. Nota 5,5

Vitinho

Não ficou clara a posição que entrou. E isso se refletiu no desempenho. Nota 4

Carbonero

Claramente sem ritmo, pouco ajudou. Nota 4,5

Valencia

Entrou na hora braba. E ainda assim, teria uma chance caso conseguisse dominar a bola. Nota 4

Como foi o Flamengo?

É muita, muita, muita diferença. Dos 23 jogadores do Flamengo à disposição, possivelmente 22 seriam titulares do Inter. Saúl, que veio do Atlético de Madrid, ditou o ritmo do meio-campo. Arrascaeta decidiu no primeiro tempo.