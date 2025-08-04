Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o São Paulo

Arte GZH

O Inter perdeu para o São Paulo por 2 a 1 no Beira-Rio pela 18ª rodada do Brasileirão. Os gols marcados pela equipe paulista foram de Arboleda e Bobadilla. Bruno Tabata, de pênalti, diminuiu para o Colorado.

O time de Roger Machado, agora, precisa reverter o resultado na Copa do Brasil, quando duela novamente contra o Fluminense, dessa vez no Maracanã na próxima quarta. Na ida, o Inter perdeu por 2 a 1.

Veja como foram os jogadores do Inter

Rochet

Sem culpa nos gols. Fez outras duas defesas no jogo. Nota 5,5

Clayton Sampaio

A derrota não passou por seu desempenho, mas não fez nada que o destacasse. Nota 5

Mercado

O melhor do time, voltou justamente contra o adversário de sua última partida. Defendeu bem e ainda tentou criar. Nota 6,5

Juninho

Teve força nos combates, ainda que o time tenha sido vazado duas vezes em lances de escanteio. Nota 5,5

Alan Benítez

Perdeu uma chance boa ao não chutar depois de receber ótimo passe de Carbonero. Nota 5,5

Luis Otávio

Não fazia má partida, talvez tenha demorado a entender o jeito de o time jogar. Saiu para entrar alguém mais fixo à frente da zaga. Nota 5,5

Alan Rodríguez

Bastante dedicação, entrega e apoio no meio-campo. Pela primeira amostragem, vai ser titular. Faltou entrosamento. Nota 6

Bruno Tabata

Teve frieza para converter o pênalti. Mas para tirar o lugar de Alan Patrick falta muito ainda. Nota 6

Bernabei

Teve aquele jeito intenso de sempre pela esquerda. Mas menos do que já mostrou. Nota 5,5

Borré

Bastante participativo, na mesma medida em que bastante equivocado. Perdeu duas oportunidades de finalizar. E teve um chute anulado que viraria gol. Nota 4,5

Valencia

Pouco participativo, mesmo jogando da forma que, em tese, se daria melhor. Saiu sem ter contribuído ofensivamente. Nota 4,5

Richard

Ficou mais postado à frente da área. Nota 5,5

Ricardo Mathias

Tentou dar mais força na área. Mas pouco conseguiu. Nota 5,5

Carbonero

Melhorou o time, deixou Benítez na cara do gol e ainda sofreu o pênalti. Nota 6,5

Wesley

Entrou no desespero pela direita. Nota 5,5

Thiago Maia