O Inter foi mais uma vítima do líder do Brasileirão. Contra o Flamengo, no Beira-Rio, o clube foi derrotado por 3 a 1, neste domingo (17).

Dentro de campo, o destaque foi o centroavante Pedro, autor de dois gols. Do lado do Inter, Aguirre e Valencia tiveram as menores notas da equipe.

O resultado deixa o Colorado na 12ª colocação com 24 pontos. O clube é o último da zona de classificação para a Copa Sul-Americana do próximo ano.

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (20), às 21h30min, também no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, o Flamengo venceu por 1 a 0.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

O chute do segundo gol foi no cantinho, mas foi fraco. Nota 5,5.

Alan Benítez

Assim como Aguirre na quarta-feira, sofreu na marcação de Samuel Lino. Nota 5.

Victor Gabriel

Parecia sempre uma fração de segundo atrasado na marcação. Não protegeu a área colorada. Nota 4,5.

Clayton Sampaio

Luiz Araújo, Pedro, Plata, Todos levaram vantagem sobre ele. Nota 4,5.

Aguirre

Desnorteado na marcação. Envolvido a todo momento na trama ofensiva rubro-negra. Nota 4.

Richard

Até aqui não demonstrou ter condições de ser o substituto de Fernando. Não encontrou os jogadores do Flamengo. Nota 5.

Bruno Henrique

Saiu vaiado porque repetiu as suas atuações recentes. Viu Arrascaeta brilhar no seu setor. Nota 4,5.

Gustavo Prado

O garoto foi quem mais tentou e quem conseguiu algum tipo de vantagem. Nota 6.

Borré

Desperdiçou a chance de colocar uma dúvida na escalação no jogo do meio da semana, mesmo que tenha marcado gol nos acréscimos. Nota 6.

Vitinho

Não acertou nem cobrança de escanteio. Presa fácil para a defesa do Flamengo. Nota 5.

Valencia

Não teve uma única vitória pessoal. Sua atuação exemplifica por que ficou atrás na fila da centroavância. Nota 4.

Thiago Maia

Incapaz de dar tranquilidade à defesa, apesar de um adversário em ritmo de treino. Nota 5,5.

Alan Rodríguez

O gol colorado foi obra de seus esforços no começo da jogada. Nota 6.

Ricardo Mathias

Entrou quando a partida estava decidida. Precisará mostrar mais no meio da semana. Nota 5,5.

Bernabei

Por incrível que pareça, fechou o lado esquerda da defesa, que vinha vazando a noite toda. Nota 5,5.

Wesley

Entrou para tentar algo nos minutos finais. Não conseguiu. Nota 5,5.

Flamengo

Em uma relação de morde a assopra dentro do clube, Pedro mostrou mais uma vez o seu poder de finalização ao marcar duas vezes.