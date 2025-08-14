Inter teve primeiro tempo abaixo do esperado e melhorou na segunda etapa. Arte GZH

O Inter foi derrotado no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol marcado por Bruno Henrique na primeira etapa.

As equipes voltam a se enfrentar neste domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão. Na próxima quarta-feira (20), os times decidem a vaga nas quartas de final, no Beira-Rio.

Para se classificar no tempo normal, o Inter terá de vencer por mais de dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de vantagem, o confronto será decidido nas penalidades.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Uma defesa no primeiro tempo e uma nos instantes finais evitaram um resultado pior. Nota 7.

Braian Aguirre

Ficou aturdido com a marcação de Lino. No seu setor aconteceram boa parte dos ataques do Flamengo. Nota 5.

Vitão

Conseguiu proteger a área colorada apesar do volume de jogo do adversário. Nota 6,5.

Juninho

Teve mais dificuldades para controlar Bruno Henrique do que o seu companheiro de zaga. Nota 6.

Bernabei

Ficou contido na marcação de Luiz Araújo. Teve êxito maior do que Aguirre. Nota 6.

Thiago Maia

Não foi capaz de levar o time ao ataque, mas foi efetivo na proteção da área. Nota 6.

Alan Rodríguez

Do meio para frente foi quem se multiplicou em campo, mesmo que sem muito sucesso. Nota 6.

Bruno Tabata

Responsável por neutralizar Alex Sandro. Não contribuiu quando o Inter atacou. Nota 5,5.

Alan Patrick

Para padrões de Alan Patrick, foi quase invisível em campo. Não criou uma única jogada perigosa. Nota 5.

Wesley

Foi o primeiro a ser substituído. Passou uma noite sem ter vitória pessoal. Nota 5.

Ricardo Mathias

Sofreu no primeiro tempo e levou perigo no segundo. Na defesa, deixou espaço para Bruno Henrique cabecear no gol. Nota 6.

Vitinho

Não melhorou muito o que fez Wesley. Nota 5,5.

Borré

Não incomodou a defesa adversária. Nota 5,5.

Richard

Foi correto no tempo que teve em campo. Nota 6.

Bruno Henrique

Entrou no fim. Sem nota.

Gustavo Prado

Entrou no fim. Sem nota.

Flamengo

Jogador mais caro da história do Flamengo, Samuel Lino foi quem mais levou vantagem sobre a defesa colorada. Caso mantenha o ritmo, vira concorrente por vaga na Seleção.