Gol do Inter foi marcado por Bruno Tabata. Arte GZH

O Inter perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 neste sábado (23), no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mandantes foram superiores na maior parte da partida.

A Raposa abriu o placar com um golaço de Matheus Pereira. Logo na sequência, Tabata igualou para o Colorado. Porém, na etapa final, Kaio Jorge botou o Cruzeiro novamente na frente, em um chute de cavadinha, encobrindo Rochet. Depois disso, o Inter tentou, mas pouco criou e não conseguiu buscar o empate.

Com apenas o Brasileirão para disputar até o final do ano, a equipe de Roger Machado — pressionado no cargo — ocupa momentaneamente a 12ª colocação, com 24 pontos. Na pior das hipóteses, pode acabar a rodada em 15º.

O Colorado volta a campo no próximo domingo (31). O compromisso é contra o Fortaleza, no Beira-Rio.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Estava muito adiantado e por isso levou por cobertura de Matheus Pereira. Segunda falha que vira gol em dois jogos. Nota 4,5

Aguirre

O gol saiu pelo seu lado, por mais que não fosse exatamente seu jogador. Nota 4,5

Vitão

Não foi culpa sua, mas não encontrou Kaio Jorge no segundo gol. Nota 4,5

Juninho

Teve firmeza até, mas é pouco. Ficou sobrecarregado. Nota 4,5

Bernabei

Deu a assistência para o gol. Foi melhor do que nas partidas passadas, o que também não quer dizer muito. Nota 5,5

Richard

Não teve mobilidade para dar intensidade ao meio-campo nem firmeza para ser o cabeça de área. Nota 4

Alan Rodríguez

Correu mais do que a bola, até. E pouco produziu. Nota 5

Alan Patrick

Inoperante. Parece ter sentido o peso do ano. Longe de ser o jogador que desequilibrava jogos grandes e pequenos. Nota 4,5

Bruno Tabata

Ao menos chutou a gol. E foi assim que fez o gol. Nota 6,5

Wesley

Ofensivamente, errou todos os lances, de dribles em excesso à passe de calcanhar que a bola bateu no outro pé. A insistência do treinador está acabando com ele. Nota 4

Ricardo Mathias

Entre a bola não chegar e ele ter pouca vantagem, foi para o terceiro jogo contra times melhores sem nem sequer chutar a gol. . Nota 4,5

Luis Otávio

Quem diria que um jogador mais jovem daria fôlego e intensidade ao meio-campo? Nota 5,5

Carbonero

O outro chute a gol do Inter foi dele. Nota 6

Borré

Levou uma falta, que não foi marcada, ficou brabo, deu uma pegada no adversário e foi expulso. Nota 3

Gustavo Prado

Só será lembrado porque na súmula está escrito que levou um cartão amarelo. Nota 5

Raykkonen

Entrou no final. Sem nota.

Como foi o adversário?

Nem precisou jogar muito bem para ganhar do Inter. Matheus Pereira teve visão para fazer um gol, Kaio Jorge foi oportunista para fazer o outro.