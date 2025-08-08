Corinthians está próximo de contratar ex-atacante do Inter

Vitinho defendeu o Inter entre 2015 e 2016. Félix Zucco / Agencia RBS

O ex-atacante do Inter Vitinho está próximo de ser contratado pelo Corinthians. O jogador de 31 anos viajou para São Paulo, fez exames médicos na quinta-feira (7) e aguarda apenas a conclusão de questões burocráticas para ser anunciado oficialmente pelo clube.

Formado na base do Botafogo, Vitinho já defendeu o Colorado e o Flamengo no futebol brasileiro. No Inter, ele jogou entre 2015 e 2016, disputando 96 partidas e marcando 29 gols.

O atacante está livre no mercado, após três anos na Arábia Saudita, e isso foi um fator chave para o Corinthians efetuar a contratação.

A negociação foi agilizada nos últimos dias, quando a diretoria do clube paulista intensificou os contatos e apresentou um projeto que agradou o estafe de Vitinho.