Contra o São Paulo, Inter tenta se reencontrar no Brasileirão e apresentar novas opções a Roger

Richard é candidato a uma das vagas no meio de campo.

É um jogo para chamar a atenção de Roger Machado. O Inter que receberá o São Paulo no domingo (3) busca mais do que os três pontos da 18ª rodada do Brasileirão, às 20h30min. É uma oportunidade para brigar por um lugar no time titular também para quarta-feira (6), na partida de volta contra o Fluminense pela Copa do Brasil.

Roger sinalizou que poderá mexer no time para o confronto do Maracanã. O técnico informou que essas mudanças podem ser, inclusive, de nomes. Portanto, tem vaga aberta, especialmente no meio-campo.

As atuações de Thiago Maia, Bruno Henrique e Wesley foram bastante contestadas na última quarta-feira (30). Os dois primeiros abrem o meio-campo, Wesley tem jogado aberto pela direita para Carbonero ficar do lado oposto. Esses três jogadores são os principais candidatos a perder vaga.

Ronaldo, Richard e Luis Otávio podem disputar posição nas duas primeiras funções do meio-campo. Do trio ofensivo, apenas Wesley deve iniciar o jogo contra o São Paulo. Vitinho e Tabata tendem a fechar o setor.

Na frente, Valencia pode ganhar uma oportunidade. Todos esses são candidatos a ganhar algum espaço contra o Fluminense também.

As opções para a meia cancha

Ronaldo, por uma questão hierárquica tão valorizada por Roger, sai na frente para ser o volante à frente da área. Ele chegou, inclusive, a ser titular em algum momento, mas havia saído do time por conta de uma lesão. Ficou à disposição na última quarta-feira e entrou no intervalo.

Richard, contratado na atual janela, comentou, em sua entrevista de apresentação, que pretende atuar na primeira posição do meio, mas que poderia jogar mais adiantado se Roger desejasse.

E Luis Otávio entrou em todas as partidas pós-parada do Mundial, menos na última. Trata-se de um atleta de 18 anos, que tem o vigor e a inexperiência comuns da idade.

Alternativas ofensivas

Do lado direito ofensivo do meio-campo, Bruno Tabata e Vitinho, de características distintas, correm atrás da vaga de Wesley.

Tabata foi titular dessa função em boa parte do ano passado, mas uma lesão atrapalhou seu primeiro semestre de 2025. Durante a parada do Mundial, avisou Roger que gostaria de atuar mais centralizado.

Tabata pode aparecer mais centralizado. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Vitinho, que se destacou no Gauchão, é um ponta de origem, menos construtor e mais buscador de espaço. Carbonero, nesse caso, teria de ser o ajudante de Alan Patrick.

As respostas para todas estas dúvidas podem ser dadas a partir da noite de domingo. Porque, além de tudo, há três pontos em jogo no Brasileirão.