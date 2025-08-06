Inter

Inspiração
Notícia

Contra o Fluminense, Inter tenta repetir feito de 50 anos atrás para seguir vivo na Copa do Brasil

Heróis de 1975 mandam recado aos jogadores do grupo atual, que joga hoje às 21h30min, no Maracanã

Rafael Diverio

