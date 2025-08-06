Contra o Fluminense, Inter tenta repetir feito de 50 anos atrás para seguir vivo na Copa do Brasil

Inter tenta remobilizar o grupo para avançar na competição. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Houve uma vez que o Inter conseguiu o resultado que precisa na noite desta quarta-feira (6), contra o Fluminense, em um mata-mata e no Maracanã. Era outro Inter, outro Fluminense, outro campeonato. Mas algumas coincidências unem a semifinal do Brasileirão de 1975 e as oitavas de final da Copa do Brasil 2025, marcada para 21h30min, no Rio de Janeiro. Meio século de distância, algumas semelhanças e um pouco de esperança depois do resultado adverso na partida de ida.

A história da partida de 50 anos atrás é bastante conhecida. Segundo lugar em seu grupo na última fase, o Inter enfrentou o Fluminense, líder de sua chave, no Maracanã. Era jogo único, quem ganhasse avançaria à decisão.

Diante de quase 100 mil pessoas, os colorados enfrentaram a Máquina Tricolor, que contava com os tricampeões mundiais Félix, PC Caju e Rivelino, de peito aberto. Lula, no primeiro tempo, abriu o placar. Carpegiani, no segundo, fez um gol antológico, por cobertura e assegurou uma das maiores vitórias da história do Inter. Que seria coroada com o título no final de semana seguinte, contra o Cruzeiro.

Óbvio que os times de meio século depois em nada se parecem com aqueles. E que a carga emocional é bem menor, afinal aquele valia vaga na decisão, o desta quarta-feira recém encaminha para as quartas de final. Mas existem algumas semelhanças.

Tenho muito orgulho de ter feito parte de um time que não temia nada nem ninguém. Tenho certeza que os jogadores que vestem a camisa do Inter sabem o que isso significa. Me uno ao povo colorado para apoiar o time. ELIAS FIGUEROA Capitão do Inter em 1975

A primeira é a necessidade de repetir o placar. O Inter só avança direto se ganhar por dois ou mais gols de diferença. Se ganhar por um, leva aos pênaltis. Qualquer outro resultado serve ao Fluminense.

A segunda é que, assim como em 1975, o Colorado pode ter uma mudança tática definitiva. Há 50 anos, Rubens Minelli trocou Escurinho por Caçapava. Agora, Roger pode alterar o sistema, passando do 4-2-3-1 para o 3-5-2.

— Minelli chamou alguns jogadores para conversar sobre a troca. Fui em um deles. Falei que ele era o treinador e que qualquer decisão seria apoiada. E que, para mim, até seria melhor porque me daria mais liberdade — recorda Carpegiani.

O grande jogador é formado por 50% de bola, capacidade técnica, e 50% de personalidade. É isso o que exige uma decisão como essa. Personalidade. Saber o que representa passar de fase. É preciso ter coragem para enfrentar esse tipo de jogo. PC CARPEGIANI Autor do segundo gol da vitória de 1975

O treinador teve de aguentar a bronca de Escurinho, mas a decisão foi considerada fundamental para equilibrar o jogo, controlar o adversário e vencer. Os três zagueiros podem dar efeito semelhante.

— Não tendo as pontas, queríamos dar amplitude com os laterais e ganhar mais gente pelo meio, equilibrando o setor. Com essa linha de três, consigo ter Alan Patrick e mais dois atacantes para dar contundência — explicou Roger.

A última semelhança é a motivação. Há 50 anos, o Fluminense era o grande favorito. Dizia-se que já estava preocupado com a outra semifinal, entre Santa Cruz e Cruzeiro, para decidir no Maracanã. Os recortes de jornal foram usados por Minelli para motivar o grupo.

— Quando estávamos indo para o Maracanã, ouvimos no rádio o presidente do Fluminense (Francisco Horta) dizer que tiraria o time de helicóptero do estádio porque teria uma invasão no gramado para comemorar. Fizemos um pacto de não perder aquele jogo de jeito nenhum — lembra o capitão do Inter da época, o craque Elías Figueroa.

50 anos depois, o Flu entra com a vaga encaminhada. O time gaúcho está pressionado e fala-se até em saída de Roger dependendo da eliminação. Por isso, a hora é de seguir o que ensina Carpegiani:

— É hora de ter personalidade. Perder e ganhar é do jogo. O que não pode é ter medo. A vitória é de quem tem coragem.