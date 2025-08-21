Confira quanto o Inter deixou de ganhar com a eliminação da Libertadores 

Com a derrota de 1 a 0 e a eliminação para o Flamengo na noite desta quarta-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores, o Inter deixou de ganhar uma quantia significativa.
Isto é, com a perda da vaga nas quartas da competição continental no Beira-Rio, o time de Roger Machado ficará sem lucrar US$ 1,7 milhão (R$ 9,18 milhões).
Agora, resta ao Inter buscar as premiações do Brasileirão. Se o campeonato terminasse hoje, o clube gaúcho lucraria R$ 15.601.498,50, uma vez que encontra-se na 12ª posição da tabela.
Confira qual a premiação do Brasileirão:
- 1º lugar – R$ 48,1 milhões
- 2º lugar – R$ 45,7 milhões
- 3º lugar – R$ 43,3 milhões
- 4º lugar – R$ 40,8 milhões
- 5º lugar – R$ 38,5 milhões
- 6º lugar – R$ 35,5 milhões
- 7º lugar – R$ 34,2 milhões
- 8º lugar – R$ 23,5 milhões
- 9º lugar – R$ 20,4 milhões
- 10º lugar – R$ 18,5 milhões
- 11º lugar – R$ 18,5 milhões
- 12º lugar – R$ 15,6 milhões
- 13º lugar – R$ 12,5 milhões
- 14º lugar – R$ 11,6 milhões
- 15º lugar – R$ 10,3 milhões
- 16º lugar – R$ 9,7 milhões
