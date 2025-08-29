Confira quais jogadores estão no departamento médico do Inter e quando devem voltar aos gramados

Após cair na Copa do Brasil e na Libertadores, o Inter só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. O time passa por um momento conturbado e ocupa a 13ª colocação com 24 pontos. Ao contrário de outros momentos na temporada, o clube não conta com muitos jogadores afastados por lesões.
Atualmente, o departamento médico tem quatro nomes. O que mais requer atenção é Bruno Gomes, que deve retornar ainda em 2025.
Quanto aos demais, Mercado deve retornar nas próximas semanas e Ronaldo não deve demorar para voltar aos treinos. Já Bruno Tabata, que não treinou na quinta-feira (28), é uma incógnita.
Os jogadores do Inter no departamento médico
Bruno Gomes
O lateral-direito sofreu uma ruptura de ligamento cruzado no joelho no primeiro jogo da temporada, contra o Guarany de Bagé pelo Gauchão. Ele passou por cirurgia e está em período de recuperação. O atleta já faz treinos no campo, ainda que ainda tenha algumas limitações.
Mesmo assim, a previsão para o retorno do jogador ainda segue para nove meses desde quando se machucou. Ou seja, por volta de novembro.
Mercado
O jogador está afastado desde o dia 6 de agosto, quando esteve em campo pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Fluminense. Na ocasião, foi constatada uma lesão muscular na panturrilha direita.
A expectativa é de que o zagueiro volte a estar à disposição em setembro, após a data Fifa, que ocorrerá no começo do mês.
Ronaldo
O volante apresentou dores no joelho nas primeiras semanas de agosto. Segundo o Inter, ele tem um edema ósseo no joelho direito.
Ainda não há uma previsão de retorno para o volante.
Bruno Tabata
Ainda não se sabe exatamente a situação do jogador. Desde a reapresentação do elenco na terça-feira (26), após a derrota para o Cruzeiro, o jogador não participou das atividades no gramado.
Ele alega dores musculares e está sendo reavaliado diariamente no clube.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.