Confira a análise da expulsão de Borré em Cruzeiro x Inter

Nos acréscimos da derrota do Inter para o Cruzeiro, neste sábado (23), no Mineirão, o centroavante Borré foi expulso. O colombiano deu uma entrada dura de carrinho em Christian e recebeu o vermelho direto do árbitro Matheus Delgado Candançan.

Na análise do comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcellos, a expulsão foi merecida.

— A entrada do Borré parece ter sido no joelho do adversário. Ele deu uma voadora no adversário. Um lance grosseiro do centroavante colombiano — disse

O Inter perdeu por 2 a 1, com gols de Matheus Pereira e Kaio Jorge para os mineiros, enquanto Bruno Tabata marcou para o Colorado.