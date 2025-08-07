Como Roger Machado pretende recuperar o desempenho do Inter após eliminação para o Fluminense

Inter foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil Max Peixoto / Especial

Depois de ser eliminado na Copa do Brasil, o Inter fala mais uma vez em remobilização. Com Brasileirão e Libertadores pela frente, Roger Machado já definiu como vai tentar superar a instabilidade.

Ainda que planeje aprimorar questões táticas e técnicas no elenco, Roger entende que a falta de confiança é o principal problema do elenco, especialmente do ataque.

Metade de confiança

Na entrevista após a queda, Roger explicou como pretende trabalhar com o elenco nos próximos dias.

— Fazer com que os atletas readquiram a confiança. Readquiram o seu melhor jogo. Nesses momentos é muito comum que o atleta perca a confiança. O jogador é cinquenta por cento de confiança em seu trabalho, né? No seu talento — afirmou o treinador, que completou:

— Quando há uma eliminação e as críticas pesadas, acabam pesando em cima das referências, dos jogadores que já foram destaque. No momento, o treinador atua para que os jogadores voltem pra campo no seu melhor nível de confiança e consigam fazer com naturalidade aquilo que já fizeram bem.

Dois treinos