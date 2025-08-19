Como o Inter pode recuperar o ânimo para a partida decisiva contra o Flamengo

No domingo, o Inter, com os reservas, perdeu por 3 a 1. Duda Fortes / Agencia RBS

A derrota para o Flamengo, no domingo (17), deixou duas missões para o Inter antes do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores na quarta (2), também contra a equipe carioca. Uma delas é encontrar soluções táticas. Nos três confrontos este ano entre as duas equipes, os colorados não venceram nenhuma vez. A outra será recuperar o ânimo do elenco após o 3 a 1 sofrido no Beira-Rio no fim de semana.

Se partida pelo Brasileirão era vista como chance de aumentar esperanças de reverter a situação no torneio continental após sofrer derrota por 1 a 0 no Maracanã, o resultado pode ter sido o oposto. A relação com a torcida ficou peculiar. Apesar de alguma insatisfação vista nas arquibancadas do Beira-Rio no domingo, gritos de apoio eclodiram após a partida.

Porém, um grupo de torcedores esperou a passagem dos jogadores no estacionamento para fazer cobranças. O único que escapou das reclamações foi o recém-chegado Alan Rodríguez, que foi aplaudido.

Recuperação imediata

Em um ambiente de pressão, o trabalho mental entre um jogo e outro é visto como vital para a recuperação da equipe.

— Tem de trabalhar o psicológico dos atletas. Tem de fazer trabalho focado nisso para resgatar a questão da moral, do brio, incitar a revanche de poder devolver algo, uma ideia de recuperar a honra. Se deixar ao acaso, o jogador pode olhar para o adversário e pensar que vai sofrer de novo. É hora de ter força interior e resgatar valores — explica doutor em Psicologia do Esporte Alexandre Colagrai.

Nesse aspecto, a curta distância entre uma partida e outra apresenta-se como um fator positivo. Não há muito tempo para remoer o jogo passado ou perder o clima da partida por ter os confrontos separados por um longo período de tempo. Além de haver a chance de recuperação imediata.

— Depende do temperamento de cada um. Mas é uma maravilha já ter o jogo, porque um jogo chama o outro, e não tem tempo para esfriar — destaca Cláudio Duarte, ex-jogador e ex-técnico colorado.

Colagrai corrobora da opinião. Porém, faz uma ressalva.

— Se for bem trabalhado na cabeça do jogador que há possibilidade de resgatar o brio, penso que o prazo próximo ajuda. A não ser que o abalo seja grande e não se faça nenhum trabalho emocional com eles. Aí ficaria ruim.

Do ponto de vista do jogo em si, Claudião acredita que a partida do domingo não terá um reflexo direto no duelo pela Libertadores. Para ele, o mais importante da partida pelo Brasileirão não foi o placar.