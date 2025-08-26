Como foi a arrancada do Inter sob o comando de Roger no Brasileirão 2024

Na temporada passada, Roger chegou a ficar 16 jogos invicto no comando do Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Para aliviar a pressão sobre o time e sobre o técnico Roger Machado, o Inter vai precisar de uma arrancada no segundo turno. E a inspiração pode estar justamente na arrancada protagonizada pelo atual comandante, quando chegou ao clube na temporada passada.

Em 2024, quando Roger assumiu o comando do Inter, em julho, o time estava na parte de baixo da tabela. Após 25 jogos na competição e um aproveitamento superior a 61%, o treinador levou a equipe ao quinto lugar e à uma vaga na Libertadores.

Eliminações em sequência

Roger foi anunciado como novo técnico em 18 de julho do ano passado. Quando assumiu, o Inter ocupava a 13ª posição, com 19 pontos, mas com quatro jogos a menos (contra Cruzeiro, Juventude, Bragantino e Flamengo).

Ainda vivo na Sul-Americana, precisava reverter a desvantagem de 1 a 0 no jogo da ida contra o Rosario Central, nos playoffs, para avançar. No seu segundo jogo, no entanto, o empate em 1 a 1 resultou na eliminação.

Antes, a eliminação na Copa do Brasil teve Roger justamente como algoz. O empate em 1 a 1 no jogo em Caxias decretou a saída precoce da competição. Nas duas desclassificações, o interino Pablo Fernández era o comandante.

Arrancada com Roger

Após a chegada de Roger, o Inter engrenou no Brasileirão. Apesar da derrota na primeira partida (para o Botafogo), o time voltou a desempenhar bem.

Após a derrota para o Atlético-GO, em agosto, foram 16 jogos de invencibilidade sob o comando de Roger, com direito a 12 vitórias. O time só voltou a perder em dezembro, para o Flamengo — e terminou o Brasileirão com outras duas derrotas, para Botafogo e Fortaleza.

Ao fim dos 25 jogos feitos por Roger, o aproveitamento foi de 61,33%, com apenas cinco derrotas (veja os números abaixo). O treinador entregou o time na quinta posição, colocando o time na Copa Libertadores da América.

2024 x 2025

Em 2025, a situação é bem semelhante. O trabalho de Roger até o momento deixa o Inter exatamente na mesma posição em que assumiu o cargo no ano passado, mas com mais jogos: atualmente, a equipe ocupa a 13ª posição, com 24 pontos em 20 jogos, e 40% de aproveitamento.

Agora, resta ao time do Inter 18 jogos pelo Brasileirão. São nove em casa (Fortaleza, Grêmio, Corinthians, Botafogo, Sport, Atlético-MG, Bahia, Santos e Bragantino) e outros nove longe do Beira-Rio (Bahia, Palmeiras, Juventude, Mirassol, Fluminense, Vitória, Ceará, Vasco e São Paulo).

A grande questão, além do momento, é para o aspecto anímico. Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no sábado (23), o clima esquentou: houve discussão no vestiário do Mineirão, com clima tenso entre atletas e até intervenção de D'Alessandro para acalmar os ânimos.

Resta saber se Roger irá encontrar forças para fazer mais uma "remontada". A próxima (e talvez última) chance é neste domingo (31), às 20h30min, contra o Fortaleza, no Beira-Rio.

Desempenho do Inter com Roger no Brasileirão 2024

25 jogos

13 vitórias

7 empates

5 derrotas (Botafogo, Atlético-GO, Flamengo, Botafogo e Fortaleza)

75 pontos disputados

46 pontos conquistados

61,33% de aproveitamento

Jogos restantes para o Inter em 2025

9 em casa (Fortaleza, Grêmio, Corinthians, Botafogo, Sport, Atlético-MG, Bahia, Santos e Bragantino)

9 fora (Bahia, Palmeiras, Juventude, Mirassol, Fluminense, Vitória, Ceará, Vasco e São Paulo)