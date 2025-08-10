Como foi a arbitragem de Bragantino 1x3 Inter; veja análise 

O Inter venceu o Bragantino por 3 a 1, na tarde deste sábado (9), em partida válida pelo Brasileirão. Ricardo Mathias, duas vezes, e Alan Patrick marcaram os gols colorados. Pitta descontou para a equipe paulista.
A arbitragem teve atuação decisiva no segundo gol colorado. No lance, o zagueiro do Bragantino Gustavo Marques coloca a mão na bola dentro da área, mas o árbitro Felipe Fernandes de Lima nada assinala. Foi preciso a intervenção do VAR Caio Max Augusto Vieira para a penalidade ser marcada.
Para o comentarista de arbitragem do Grupo RBS Saimon Bianchini, a jogada foi clara. Segundo Bianchini, Fernandes deveria ter visto o pênalti em campo.
— Foi um jogo tranquilo. Teve o pênalti para o Inter que deveria ter dado no campo, mas foi tranquilo no aspecto de controle.
Veja a análise da arbitragem de Bragantino 1x3 Inter
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.