Como Filipe Luís neutralizou estratégia de Roger para marcar saída de bola do Flamengo

Roger e Filipe Luís tiveram duelo tático no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter foi eliminado da Libertadores nesta quarta (20) com mais uma derrota para o Flamengo, dessa vez dentro do Beira-Rio. No terceiro encontro seguido contra os cariocas, Roger Machado adotou uma estratégia para tentar marcar a saída de bola que até funcionou no início do confronto, mas foi neutralizada por uma mudança de Filipe Luís. O Desenho Tático de Zero Hora explica qual foi esse movimento.

Roger repetiu no começo do jogo do Beira-Rio um movimento que havia usado no segundo tempo do Maracanã, quando o Inter viveu seu melhor momento no confronto de ida. Isso foi feito com Tabata e Alan Rodríguez se adiantando para marcar saída de bola do Flamengo, normalmente feita por três jogadores.

Com Alan Rodríguez tapando os espaços dos volantes, o Inter conseguia, com quatro jogadores, marcar cinco do Flamengo — os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, o lateral-esquerdo Alex Sandro e os volantes Saúl e Jorginho.

Como era a marcação do Inter

Marcação alta do Inter complicou a saída de bola do Flamengo no começo do jogo. Tacticalboard / Reprodução

Essa marcação feita pelo Inter dificultava a saída do Flamengo e, por consequência, a chegada de bola aos jogadores de frente. Vendo isso, Filipe Luís fez um movimento de recuar Jorginho para a linha de zagueiros, ficando com quatro jogadores.

Assim, Ortiz e Alex Sandro ficavam mais abertos e a marcação do Inter não conseguia mais o encaixe. Varela podia seguir adiantado, dando a amplitude pela direita e permitindo que Plata flutuasse por dentro tentando pesar a defesa colorada.

Recuo de Jorginho foi determinante para o Flamengo encontrar linhas de passe na saída de bola. Tacticalboard / Reprodução

A mudança feita por Filipe Luís foi aos 15 minutos. Com Jorginho por dentro, Ortiz e Alex Sandro tinham maior liberdade para sair com bola pelos lados. E foi a partir de uma jogada iniciada por Léo Ortiz que a bola chegou a Samuel Lino no lance do primeiro gol, concluído por Arrascaeta após erro de Rochet.