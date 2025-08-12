Como é o retrospecto do Inter no Maracanã em Libertadores

O Inter voltará ao Maracanã pela Libertadores nesta quarta-feira (13). O Colorado enfrentará o Flamengo pelas oitavas de final da principal competição sul-americana.
Será a quinta vez que o clube gaúcho atuará no principal estádio do país pela Libertadores. E o retrospecto não é dos mais animadores para a torcida do Inter.
De 1980 para cá, foram quatro jogos, com dois empates e duas derrotas (ambas para o Flamengo).
A estreia do Colorado em Libertadores no Maracanã foi em 1980, no empate com o Vasco em 0 a 0 pela primeira fase da competição. A equipe gaúcha seria vice-campeã, perdendo apenas para o Nacional na decisão.
Duelos contra o Flamengo
As duas vezes seguintes foram contra o Flamengo. Em 1993, perdeu por 3 a 1 para o rubro-negro carioca e foi eliminado ainda naquela fase.
Em 2019, com dois gols de Bruno Henrique, o Fla venceu por 2 a 0 e, depois, avançou para as semifinais da Libertadores. Posteriormente, o time carioca foi campeão.
Na última experiência no Maracanã, o Inter empatou com o Fluminense em 2 a 2 pela semifinal de 2023. Mesmo com o resultado no Rio, a equipe, à época treinada por Eduardo Coudet, foi eliminada no Beira-Rio.
Os jogos
- 1980 - Vasco 0x0 Inter
- 1993 - Flamengo 3x1 Inter
- 2019 - Flamengo 2x0 Inter
- 2023 - Fluminense 2x2 Inter
