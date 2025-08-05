Como a relação de Roger Machado com os jogadores do Inter impacta o futuro do treinador no clube

Roger Machado está no Inter desde julho de 2024. Renan Mattos / Agencia RBS

A má colocação no Brasileirão, a falta de vitórias e a eliminação na Copa do Brasil colocam Roger Machado sob pressão. O treinador está ameaçado no cargo e vai precisar de resultados positivos nos próximos compromissos do Inter para seguir no comando técnico colorado.

Porém, um ponto importante envolvendo Roger é justamente o apoio do grupo de jogadores. Após a derrota para o São Paulo, os dirigentes se reuniram com os atletas e a comissão técnica. Segundo apurado pela reportagem de Zero Hora, a avaliação da diretoria colorada é de que o treinador conta com o respaldo do elenco.

E esse apoio é fundamental para a continuidade do trabalho. No entanto, o tropeço diante do Fluminense comprometeu a permanência do treinador, ainda que a diretoria tenha respaldado o técnico após o jogo.

— A permanência de qualquer treinador no cargo depende das vitórias. A gente sabe que eliminações acarretam prejuízos — reconheceu Roger Machado após a derrota para o São Paulo.

Oficialmente, contudo, a troca no comando técnico não está na pauta da direção colorada.

— Eu me sinto prestigiado, as conversas são quase diárias, as reuniões são frequentes, sobre o planejamento, sobre o momento, sobre as necessidades, sobre a divisão das responsabilidades, a responsabilidade do treinador como comandante, a responsabilidade da direção como corpo diretivo, a responsabilidade dos atletas — acrescentou Roger.

Dirigentes confiam no trabalho de Roger. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O treinador ainda afirmou que está motivado e "trabalhado para encontrar essas soluções" para o Inter.

O próximo compromisso do clube será fora de casa. No sábado (9), em Bragança Paulista, os gaúchos enfrentam o Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão.