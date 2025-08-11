Como a entrada de Alan Rodriguez pode mudar o posicionamento de Bruno Tabata no Inter

Bruno Tabata deve voltar a ganhar espaço no Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O ingresso de Alan Rodríguez no time titular do Inter deve fazer Bruno Tabata retomar o protagonismo no meio-campo colorado.

Segundo o técnico Roger Machado, o volante uruguaio tem capacidade de compor o lado direito ofensivo, possibilitando que o meia-direita jogue de forma mais centralizada, associando-se a Alan Patrick.

— Estreando o Alan Rodríguez junto com os jogadores de meio mais frequentes, pudemos dar oportunidade ao Tabata. Ter o Alan permitiu que o Tabata atuasse como articulador por dentro, com mais controle de bola, enquanto o Rodríguez ocupava o lado do campo, onde joga com facilidade e intensidade — declarou Roger, logo após a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, neste sábado (9).

Titular em boa parte do segundo semestre de 2024, Bruno Tabata lesionou-se no início deste ano e, na sequência, perdeu espaço para pontas mais agudos, como Carbonero, Wesley e Vitinho.

Recentemente, o atleta declarou que gostaria de atuar como meia pela direita ao lado de Alan Patrick, mas com perfil mais articulador, sem a obrigação de ir tanto à linha de fundo.

— Eu e o Alan Patrick somos compatíveis porque no ano passado, em uma equipe que ficou 16 jogos sem perder, eu participei dela e nós jogamos juntos. Então não podemos falar que não (somos compatíveis). Eu sempre fui um meia. Neste ano, nós estamos jogando muito mais com dois pontas do que com um meia-ponta — esclareceu.

Agora, com Alan Rodriguez, Roger disse que o time acolherá melhor Bruno Tabata nesta função de meia pela direita.

— Com o Rodríguez em campo, ganhamos dinamismo e retenção de bola, liberando o Tabata para articular melhor. O cuidado com a bola era algo que buscávamos há tempo, e hoje (sábado) conseguimos dar um passo importante nessa direção — explicou.

Próximo compromisso

Para o jogo contra o Flamengo, na quarta-feira (13), pelas oitavas de final da Copa Libertadores, diante da lesão de Carbonero, Bruno Tabata deve novamente atuar como titular, retomando o protagonismo no meio-campo do Inter.