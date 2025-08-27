Como a desistência de Marcelo Marques à presidência do Grêmio foi recebida no Inter

Marcelo Marques anunciou a saída no Sala de Redação. Jefferson Botega / Agencia RBS

O anúncio da desistência de Marcelo Marques à presidência do Grêmio pegou a todos de surpresa. Inclusive no Inter. O rival histórico ficou sabendo da informação pelo Sala de Redação.

Àquela altura, dirigentes colorados tratavam de situações internas no Beira-Rio e no CT Parque Gigante. E, apesar de não fazerem manifestações públicas, reconhecem que há impacto no lado vermelho.

Não necessariamente impactos práticos. Inter e Grêmio são parceiros em diversas ações, inclusive comerciais e de operação, deixando a rivalidade mais para o campo.

A repercussão é maior entre torcedores. Nas redes sociais, além dos memes e brincadeiras de colorados, há algumas ponderações que chegaram aos gabinetes. Especialmente aos políticos.

Há quem entenda que a saída de Marcelo Marques, que deu de presente a Arena ao Grêmio, da eleição dê tranquilidade ao grupo que analisa o futuro da gestão colorada.

Estudo de finanças

Sem a pressão de uma nova administração no rival, com um mecenas aportando dinheiro para contratações e gerindo essa verba, os escolhidos para montar o plano de gestão do Inter no futuro — se será com SAF, modelo associativo ou outro — têm mais liberdade para agir.

Entre essas pessoas, que são conselheiros, ex-presidentes e dirigentes atuais além de especialistas renomados em diversas áreas, não houve maior impacto a desistência de Marcelo Marques.

O trabalho é considerado extremamente técnico, por mais que haja o óbvio componente político de um clube como o Inter. Por isso, não existe alteração em prazos, por exemplo. A ideia é de que o comitê avaliador conclua essa primeira análise entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.