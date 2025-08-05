Com trocas, Renato Portaluppi encaminha Fluminense para enfrentar o Inter

Renê atuou pelo Inter até janeiro de 2025. Lucas Merçon. / Fluminense FC

O Fluminense fechou a preparação dentro de campo, na manhã desta terça-feira (5), no CT Carlos Castilhos, no Rio de Janeiro, para encarar o Inter pela Copa do Brasil. Renato Portaluppi ensaiou a escalação para o confronto com trocas. Sem Thiago Silva, lesionado, a zaga foi alterada. A principal novidade foi a volta de um ex-jogador colorado.

A primeira modificação é no sistema defensivo. Thiago Silva teve confirmada uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e ficará ausente das partidas por cerca de um mês. O substituto será Manoel em comparação com o enfrentamento da última semana.

A segunda alteração será na ponta direita. Soteldo se machucou na ida e será substituído pelo uruguaio Canobbio. Keno, titular contra o Grêmio, no final de semana, pelo Brasileirão, ficará como alternativa no banco.

Ganso, opção mais ofensiva, também deve ficar como suplente para manutenção da ideia de três volantes. Hércules, que chegou a ser dúvida por bolha no pé, trabalhou normalmente nos dois últimos dias e deverá atuar ao lado de Martinelli e Nonato.

A principal novidade desta terça foi a presença de Renê, ex-Inter, recuperado de lesão no calcanho esquerdo. Guga estava sendo improvisado na função e há um mistério quanto ao escolhido para a decisão. A tendência é que o ala esquerdo seja guardado para qualquer eventualidade.

O Fluminense confirmará a lista de relacionados somente no dia da partida, mas a provável escalação tem: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Guga (Renê); Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Everaldo e Serna.