Com três zagueiros, Inter está escalado para enfrentar o São Paulo

O Inter está escalado para enfrentar o São Paulo, a partir das 20h30min deste domingo (3), pela 18ª rodada do Brasileirão. O técnico Roger Machado mudou o esquema, visando a partida contra o Flu, pelas oitavas da Copa do Brasil.
O Colorado foi montado com três zagueiros para o jogo no Beira-Rio. O trio defensivo é composto por Juninho, Clayton Sampaio e Gabriel Mercado — jogando pela primeira vez no ano, recuperado de lesão sofrida no fim de 2024. Alan Benítez e Bernabei são os laterais. Victor Gabriel, titular contra o Fluminense, vai para o banco, assim como Carbonero e Thiago Maia.
Estreia
No meio, o recém-contratado Alan Rodriguez estreia. Ele terá como companhia no setor Luis Otávio e Bruno Tabata. O ataque é formado por Borré e Valencia.
Desfalques
O Inter não contará com Alan Patrick, Bruno Henrique e Vitão. O camisa 10 apresentou um quadro de virose. O volante, por sua vez, está fora após sofrer uma pancada na perna esquerda diante do Fluminense. Já o defensor não está relacionado em função de punição do STJD — também será ausência diante do Bragantino, dia 9.
No papel
Assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Juninho, Gabriel Mercado, Clayton Sampaio; Alan Benítez, Luis Otavio, Alan Rodriguez, Bruno Tabata, Bernabei; Borré e Valencia.
No banco, estão: Anthoni, Braian Aguirre, Victor Gabriel, Ronaldo, Thiago Maia, Richard, Gustavo Prado, Carbonero, Wesley, Vitinho, Raykkonen e Ricardo Mathias.
Já o São Paulo vai com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. O técnico é Hernán Crespo.
