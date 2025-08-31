Com três trocas, Inter está escalado para enfrentar o Fortaleza

Carbonero volta a ser titular da equipe. Ricardo Duarte / Internacional

O Inter está escalado pelo técnico Roger Machado para enfrentar o Fortaleza pela 22ª rodada do Brasileirão. O treinador colorado optou por fazer três trocas em relação ao time que perdeu para o Cruzeiro na última rodada.

Thiago Maia, Carbonero e Vitinho entram nos lugares de Richard, Wesley e Bruno Tabata, que começaram em Belo Horizonte na semana passada.

Assim, o Colorado entra em campo com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Ricardo Mathias.

No banco de reservas, Roger tem à disposição Anthoni, Alan Benítez, Clayton, Victor Gabriel, Luis Otávio, Bruno Henrique, Richard, Romero, Allex, Gustavo Prado, Raykkonen e Enner Valencia.

Com os resultados da rodada, o Inter caiu para a 14ª posição, com 24 pontos, apenas três do primeiro time na zona de rebaixamento para a Série B.