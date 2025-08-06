Com surpresa no meio-campo, Inter está escalado para enfrentar o Fluminense

Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter está escalado para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira (6), às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor Carioca venceu por 2 a 1, no Beira-Rio, e depende de um empate para avançar às quartas.

Para a partida, o técnico Roger Machado promoveu duas alterações em relação ao time que entrou em campo no jogo de ida.

Na zaga, o argentino Mercado, que voltou ao time titular contra São Paulo no Brasileirão, começa o jogo. Sendo assim, o Colorado volta a ter a zaga formada pelo argentino ao lado de Vitão.

No meio, a principal novidade. Quem ganha uma chance é o recém chegado Richard, que assume a vaga de Bruno Henrique. Ele irá jogar ao lado de Thiago Maia como volante.

Escalação

Assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Richard, Alan Patrick e Wesley; Carbonero e Borré.