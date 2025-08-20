Com retorno de atacante, Inter divulga relacionados para enfrentar o Flamengo; veja lista 

Carbonero deve ficar no banco de reservas. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter divulgou, no início da tarde desta quarta-feira (20), os relacionados para enfrentar o Flamengo pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. E a principal novidade é o retorno do atacante Carbonero.

A informação já havia sido adiantada por Zero Hora na terça-feira (19). Carbonero participou normalmente do último treino comandado por Roger, e a tendência é que o colombiano fique no banco de reservas contra o Flamengo.

Já Ronaldo fica fora deste e dos próximos jogos do Inter. Conforme informação do próprio clube, o jogador tem um edema ósseo no joelho direito.

Um provável Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Bruno Tabata, Wesley e Ricardo Mathias.

Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio. O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal para avançar às quartas de final. Caso a vantagem seja de apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis. O empate classifica o Rubro-Negro.

Veja abaixo os relacionados: