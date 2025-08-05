Com retorno de Alan Patrick e mistério tático, Inter encerra preparação para enfrentar o Fluminense

Alan Patrick participou de treino na segunda-feira. Ricardo Duarte / Inter

O Inter encerrou na manhã desta terça-feira (5) a preparação para enfrentar o Fluminense, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A atividade, realizada com portões fechados no CT Parque Gigante manteve o mistério quanto ao sistema tático que será utilizado.

A principal notícia diz respeito ao retorno dos titulares. Um deles é Alan Patrick, que ficou fora até mesmo do banco de reservas na última apresentação por conta de um quadro de virose.

Porém, o camisa 10 participou do treinamento normalmente, mostrando estar apto a voltar à equipe. O mesmo vale para Bruno Henrique, que havia sofrido uma pancada na perna esquerda, e Vitão, que está suspenso no Brasileirão.

Mesmo com a derrota sofrida para o São Paulo no último domingo (3), existe a possibilidade do técnico Roger Machado manter o 3-5-2. A delegação embarca para o Rio de Janeiro à tarde.

— Talvez com essa linha de três eu consiga ter o Alan (Patrick) por trás, então eu ganharia mais uma opção com a qualidade do Alan, e colocando jogadores contundentes que vivem o seu melhor momento, para que a gente supere esse momento de instabilidade e se coloque com chances importantes no meio da semana pela Copa do Brasil. Pode ser repetido ou não, dependendo de como eu consigo ajeitar as peças — projetou Roger após o jogo do fim de semana.

Uma provável escalação colorada tem: Rochet; Vitão, Mercado e Victor Gabriel (Juninho); Aguirre, Bruno Henrique (Richard ou Wesley), Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick, Carbonero e Borré.