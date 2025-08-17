Inter

Com reservas, Inter perde para o Flamengo no Brasileirão

Pedro, duas vezes, e Gonzalo Plata marcaram os gols do Rubro-Negro em partida realizada na noite deste domingo (17). Borré descontou para o Inter

Valter Junior

