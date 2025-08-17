Com reservas, Inter está escalado para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

Borré e Valencia iniciam a partida deste domingo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Com time reserva, o Inter está escalado para enfrentar o Flamengo, neste domingo (17), às 18h30min, no Beira-Rio. A partida é válida pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão, além de ser disputada entre os dois confrontos pelas oitavas da Libertadores contra o clube carioca.

Justamente pela proximidade com o jogo de volta, o técnico Roger Machado optou por poupar os titulares. O meia Alan Patrick, por exemplo, não foi relacionado para o duelo pelo Campeonato Brasileiro.

Na defesa, o técnico optou por colocar Aguirre no lado esquerdo. Alan Benítez fará o lado direito, com Victor Gabriel e Clayton Sampaio na zaga.

Já no meio, Richard, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Vitinho são mudanças em relação ao time que perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, na quarta-feira (13).

No ataque, o jovem Ricardo Mathias começa no banco. A dupla experiente formada por Borré e Valencia será responsável por comandar o ataque colorado.

Sendo assim, o Inter está escalado com: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Aguirre; Richard, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Vitinho; Borré e Valencia.