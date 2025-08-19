Com quantos estrangeiros ficará o Inter com as chegadas e saídas da janela?

Alan Rodríguez foi o estrangeiro mais recente que chegou no Inter. Ricardo Duarte / Inter

Após o dia 2 de setembro, quando a janela de transferências do meio do ano se encerra, o Inter deverá contar com 10 estrangeiros no elenco. O Colorado não teve nenhuma saída e teve uma contratação de jogador nascido fora do Brasil nesta janela.

O volante uruguaio Alan Rodríguez chegou em agosto e já é utilizado por Roger Machado. Outra chegada recente foi do lateral-direito paraguaio Alan Benítez, apresentado no início de julho, na janela aberta antes do Mundial de Clubes.

Para cada partida do Brasileirão, as equipes podem inscrever no máximo nove atletas estrangeiros. O Inter conta com um a mais no elenco, mas lesões e suspensões geralmente limitam as escolhas do treinador.

O zagueiro argentino Gabriel Mercado perdeu quase metade da temporada por lesão, por exemplo. Ele retornou, mas lesionou-se mais uma vez, sem previsão de retorno. Não há previsão de nenhuma saída nesta janela, até o momento.

Os estrangeiros do Inter