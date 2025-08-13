Inter

Desafio no Maracanã
Notícia

Com o apoio dos colorados no Rio, Inter abre disputa das oitavas da Libertadores contra o badalado Flamengo

Time treinado por Roger Machado tenta, nesta quarta-feira, se reencontrar na temporada na hora quente na competição sul-americana

Rafael Diverio

Direto do Rio de Janeiro

