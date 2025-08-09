Com mudanças em todos os setores, Inter está escalado para enfrentar o Bragantino

Ricardo Mathias é uma das mudanças propostas por Roger Machado para o confronto contra o Bragantino. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Repleto de novidades, o Inter está escalado para enfrentar o Bragantino, neste sábado (9), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragantino. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Entre as mudanças do técnico Roger Machado com relação ao time que empatou com o Fluminense em 1 a 1 e foi eliminado da Copa do Brasil, a defesa conta com três alterações. Alan Benítez, Clayton e Juninho começam nas vagas de Aguirre, Vitão e Mercado.

No meio de campo, as principais novidades são o recém-chegado Alan Rodríguez, que disputará a sua segunda partida no clube, e Bruno Tabata, que costuma entrar no segundo tempo dos jogos.

No ataque, os experientes Borré e Valencia dão lugar ao jovem Ricardo Mathias, que começará como a referência no setor.

Desfalques

Quanto aos desfalques, Vitão está suspenso. Mercado e Carbonero estão fora por lesões. Já Richard não pôde ser relacionado em função do protocolo de concussão, já que sofreu uma pancada na cabeça diante do Fluminense.

Escalação do Inter

Sendo assim, o Inter está escalado com: Rochet; Alan Benítez, Clayton, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Tabata e Wesley; Ricardo Mathias.

No banco de reservas estão: Anthoni, Pedro Kauã, Victor Gabriel, Aguirre, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Luis Otavio, Ronaldo, Borré, Valencia, Raykkonen e Vitinho.