Com mesmo time da ida, Inter está escalado para enfrentar o Flamengo pela Libertadores

Ricardo Mathias será titular novamente contra o Flamengo na noite desta quarta (30). Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (20), às 21h30min, em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Libertadores. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O time que Roger Machado mandará a campo não tem nenhuma novidade em relação ao mesmo que jogou contra o Rubro-Negro na derrota por 1 a 0 na partida de ida, no Maracanã.

Contudo, a novidade fica por conta Carbonero, relacionado para a partida. Já Ronaldo ficou de fora da lista de relacionados por conta de um edema ósseo no joelho direito.

Sendo assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias.

No banco de reservas estão: Anthoni, Alan Benítez, Clayton, Victor Gabriel, Bruno Henrique, Richard, Gustavo Prado, Oscar Romero, Carbonero, Borré, Valencia e Vitinho.