Com importante retorno, Roger encerra preparação do Inter para enfrentar o Flamengo; veja provável time

O técnico Roger Machado definiu a escalação do Inter para o confronto desta quarta-feira (20), contra o Flamengo, pela Libertadores. A estratégia passa pela repetição do time que atuou no Maracanã, mas com um reforço importante: Carbonero.

O colombiano participou do último treinamento antes da decisão contra os cariocas, na tarde desta terça-feira (19). No entanto, por estar retornando de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida ainda no primeiro tempo da partida em que o Inter foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, no dia 6, o atacante deverá ser opção no banco de reservas.

A tendência é que Roger Machado repita o time que iniciou na derrota por 1 a 0 para o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Assim, Ricardo Mathias será mantido como centroavante titular.

Um provável Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Bruno Tabata, Wesley e Ricardo Mathias.

Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio. O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal para avançar às quartas de final. Caso a vantagem seja de apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis. O empate classifica o Rubro-Negro.

