Com forte apoio da torcida, Inter desembarca no Rio para enfrentar o Flamengo

Com forte apoio da torcida, a delegação do Inter chegou na concentração no Rio de Janeiro no final da tarde desta terça-feira (11).

Cerca de 300 torcedores incentivaram os atletas em frente ao hotel Hilton, em Copacabana, com gritos de incentivo, sinalizadores e fogos de artifício.

Os jogadores agradeceram aos torcedores e seguiram para a parte interna da concentração. A festa impactou os integrantes da delegação. A fumaça vermelha dos sinalizadores lembrou a “Ruas de fogo”, tradicional manifestação realizada pelos colorados no Beira-Rio.

A preparação de campo foi finalizada com um treinamento na manhã de terça-feira no CT do Parque Gigante. Ricardo Mathias deverá ser confirmado como titular no ataque, com Borré e Valencia como alternativas no banco de reservas.

Escalação provável: Rochet, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Todos os ingressos para a partida foram vendidos, com expectativa de 67 mil torcedores no Maracanã. Flamengo x Inter está marcado para as 21h30min de quarta-feira (13).