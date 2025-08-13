Com dois retornos, Inter está escalado para enfrentar o Flamengo

Em alta, Ricardo Mathias começará o jogo no Maracanã. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter está escalado para o primeiro jogo das oitavas da Libertadores, contra o Flamengo, às 21h30min desta quarta (13). Para o duelo no Maracanã, Roger manteve a base do time que venceu o Bragantino, pelo Brasileirão, no sábado (9), também fora de casa.

São só duas alterações na escalação colorada em relação à última partida. Aguirre retorna à lateral direita no lugar de Alan Benítez. Após cumprir suspensão no Brasileirão, Vitão será companheiro de Juninho na zaga.

Em alta, autor de dois gols no último jogo, Ricardo Mathias será o titular no ataque. Borré e Valencia são opções no banco de reservas.

Assim, o Inter vai a campo com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Tabata e Wesley; Ricardo Mathias.

No banco, estão: Anthoni, Alan Benítez, Clayton, Victor Gabriel, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Luis Otávio, Richard, Ronaldo, Borré, Valencia e Vitinho.

Flamengo

Os comandados por Filipe Luís começam com: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Allan; Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique.